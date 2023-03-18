Стивен Сигал: самое прекрасное в России – ее люди

Продюсер и актер Стивен Сигал, известный своей игрой в различных боевиках, назвал самое прекрасное в Российской Федерации. По его словам, главным в государстве являются его люди.

«В России меня ничего не удивляет, а самое прекрасное в ней – это люди», – высказался Стивен Сигал в рамках пресс-конференции, приуроченной к церемонии открытия в ходе Всероссийского центра айкидо «Тайфун».

Также звезда отметила, что в ближайшее время не собирается участвовать в новых проектах. Ситуация может измениться после того, как завершится специальная военная операция, пишет РИА Новости со ссылкой на слова

Некоторое время назад Сигал заявил, что является полностью – «на миллион процентов» – русским человеком: он вырос в русской семье, в которой ему были привиты соответствующие воспитание и культура.

Рассказывая об этом, Gazeta.SPb также вспомнила, что с 2018 года актер стал специальным представителем Министерства иностранных дел России по гуманитарным связям.