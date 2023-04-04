Петербургские школьники стали разработчиками цифровых сервисов в телекоме

Ученики школ Санкт-Петербурга попробовали свои силы в создании мобильных услуг для посетителей салонов связи. Хакатон, посвященный теме роста индекса потребительской лояльности в операторской рознице, организовали Tele2 и Академия цифровых технологий – одна из крупнейших площадок допобразования города.

Командное соревнование прошло в рамках образовательного проекта #НЕСЛОЖНО. Он заработал на базе Академии в текущем учебном году и представляет собой профориентационную площадку для школьников. Через бесплатные лекции, экскурсии, хакатоны и другие мероприятия педагоги вместе с представителями бизнеса помогают детям в выборе будущей профессии. Оператор Tele2 стал партнером проекта и познакомил юных айтишников с телеком-отраслью.

«В этом учебном году одной из центральных тем проекта #НЕСЛОЖНО стал трек «Информационные технологии». Эксперты Tele2 в полной мере погрузили школьников в сферу телекоммуникаций. Прошедший хакатон стал заключительным мероприятием трека. Детей учили мыслить нестандартно, пробовать новое, создавать оригинальный контент», – прокомментировала Анастасия Прохорова, заместитель директора по учебно-воспитательной работе ГБНОУ «Академия цифровых технологий».

На хакатоне перед школьниками стояла реальная бизнес-задача – придумать инструменты привлечения в салон связи новых посетителей, увеличения конверсии продаж и повышения качества обслуживания. В поисках нетривиальных решений участвовали школьники в возрасте от 14 до 18 лет в составе 7 команд из образовательных учреждений Невского, Петроградского и Московского районов города.

В течение 6 часов каждая команда подготовила и презентовала собственное уникальное предложение. К примеру, команда «Подкрадули» представила идею онлайн-приложения для доставки товаров из точек продаж Tele2, а также описала систему баллов для постоянных клиентов, которая позволит получать кэшбек за сдачу старой техники и вторсырья на утилизацию.

Команда Fenix обратила внимание на индустрию компьютерных игр и предложила оператору купить собственную киберспортивную команду или создать ее с нуля.

Среди идей команд также фигурировали цифровые помощники-маскоты, коллаборации с онлайн-сервисами для чтения, виртуальные роботы для помощи продавцам и другие технологичные решения.

В итоге победу одержала команда «Затейники», предложившая внедрить в фирменную сеть салонов оператора франшизу по ремонту смартфонов клиентов. Сервис позволит увеличить сопутствующие продажи. Еще одна идея «Затейников» – создание стикеров Tele2 для соцсети «ВКонтакте», которые можно дарить посетителям салонов за покупки.

Оценивали работы школьников эксперты Tele2, Академии цифровых технологий, Колледжа банковского дела и информационных систем, Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций им. профессора М. А. Бонч-Бруевича. Победители получили специальные призы, а все участники – ценные подарки и дипломы от организаторов.