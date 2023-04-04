В Приморском районе тушат склады на Макулатурном прозде

Сегодня, 4 апреля в 11:54, в ГУ МЧС России поступил сигнал о пожаре по адресу в Приморском районе. Если быть точнее, то возгорание произошло по адресу Макулатурный проезд, дом 5, корпус 3. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по Петербургу и Ленобласти.

В здании склада, размером 5х10 м, происходило горение по всей площади. Пожар тушили по дополнительному номеру 1 БИС. К 13:02 специалистам удалось ликвидировать открытое горение.

Сведения о пострадавших не поступали, по крайней мере на данный момент.

К ликвидации пожара привлекалось от МЧС: четыре единицы техники и 20 человек личного состава.

Ранее сообщалось, что по информации на утро 4 апреля, стало известно, что во время взрыва на Университетской набережной в Петербурге пострадали пять студентов СПбГУ. Подробнее о произошедшем читайте в нашем материале по ссылке.