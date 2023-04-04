Участник творческого вечера Владлена Татарского рассказал о произошедшем

Обсуждение взрыва в кафе на Университетской набережной в Петербурге все никак не утихает. Теперь гости того самого творческого вечера Владлена Татарского, проходящего 2 апреля в том кафе, начинают делиться рассказами о произошедшем.

В разговоре с телеканалом 360, политолог Евгений Вологин рассказал, что какой-либо паники после взрыва среди людей не было, все повели себя максимально достойно и старались помочь друг другу, в частности, подключились и прохожие. Давки не было, так как на вечере присутствовали люди с опытом боевых действий, они бы попросту не допустили подобного, считает он.

Скорая и полиция, по его словам, также приехали к месту происшествия оперативно, оцепив территорию. Сам Вологин в тот день получил осколочное ранение, ему поставили капельницу и увезли в больницу, вспоминает он.