Басманный суд в Москве закрыл от слушателей заседание об аресте Дарьи Треповой

Следствие потребовало Басманный суд Москвы закрыть от слушателей заседание об аресте Дарье Треповой — ее обвиняют в теракте в кафе Петербурга на Университетской набережной. Там погиб военный корреспондент Владлен Татарский.

«Ходатайство следствия удовлетворить», — огласила решение судья, передает РИА Новости.

Защита обвиняемой просила отклонить ходатайство, но следователь настаивал на закрытом режиме, так как «гласное рассмотрение может нарушить неприкосновенность частной жизни».