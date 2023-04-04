Басманный суд в Москве закрыл от слушателей заседание об аресте Дарьи Треповой

Следствие потребовало Басманный суд Москвы закрыть от слушателей заседание об аресте Дарье Треповой — ее обвиняют в теракте в кафе Петербурга на Университетской набережной. Там погиб военный корреспондент Владлен Татарский.
«Ходатайство следствия удовлетворить», — огласила решение судья, передает РИА Новости.
Защита обвиняемой просила отклонить ходатайство, но следователь настаивал на закрытом режиме, так как «гласное рассмотрение может нарушить неприкосновенность частной жизни».
Ранее сообщалось, что обсуждение взрыва в кафе на Университетской набережной в Петербурге все никак не утихает. Теперь гости того самого творческого вечера Владлена Татарского, проходящего 2 апреля в том кафе, начинают делиться рассказами о произошедшем. Подробнее рассказываем в нашем материале по ссылке.