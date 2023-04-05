Историческую типографию в центре Петербурга выставили на торги

В Петербурге решили выставить на торги историческую типографию. Речь идет о продаже ста процентов акций АО «Типография № 12 им. М. И. Лоханкова». Цена вопроса — пока что 412 миллионов рублей, именно столько составляет начальная цена.
Уточним, что этому АО принадлежит здание–памятник на ул. Правды, 15, а также участок около 0,5 гектара. По имеющейся информации, лицевой корпус был построен еще в 1887-1889 годах. В 2008 году проводился капитальный ремонт здания, оно считается федеральным памятником архитектуры.
Внутри из ценных интерьеров сохранились вестибюль и лестницы. В старинных постройках до сих пор установлено типографское оборудование. Отметим, что типография начала свою историю еще с начала 1700-х годов.
Ранее сообщалось, что Петербургский парламент одобрил в первом чтении законопроект об организации регионального контроля за деятельностью экскурсоводов и гидов-переводчиков
общество торги


 

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