Историческую типографию в центре Петербурга выставили на торги

В Петербурге решили выставить на торги историческую типографию. Речь идет о продаже ста процентов акций АО «Типография № 12 им. М. И. Лоханкова». Цена вопроса — пока что 412 миллионов рублей, именно столько составляет начальная цена.

Уточним, что этому АО принадлежит здание–памятник на ул. Правды, 15, а также участок около 0,5 гектара. По имеющейся информации, лицевой корпус был построен еще в 1887-1889 годах. В 2008 году проводился капитальный ремонт здания, оно считается федеральным памятником архитектуры.

Внутри из ценных интерьеров сохранились вестибюль и лестницы. В старинных постройках до сих пор установлено типографское оборудование. Отметим, что типография начала свою историю еще с начала 1700-х годов.