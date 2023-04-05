Дилеры стали жаловаться на дефицит запчастей

Ни для кого не секрет, что после сворачивания западных брендов с российского рынка, стали возникать сложности и в сфере автомобилей. Например, на складах стало оставаться слишком мало автомобильных запчастей. По информации президента ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексея Подщеколдина, сейчас дилеры имеют не более 50% от необходимых объемов.

Как пишет 110km, отсутствует примерно каждая третья-четвертая деталь, которая нужна для гарантийного ремонта. По словам Подщеколдина, даже он сам ждал автозапчасть для машины клиента несколько месяцев. Пришлось выдать клиенту машину на подмену.

Проблемы с поставками начались даже с запчастями, ввозившимися из Турции, пишет «Газета.ru».

Сейчас в России может возникнуть наплыв поддельных запчастей для бюджетных авто. Дилерам нередко приходится исправлять неисправности, к которым привел ремонт контрафактными деталями в сторонней автомастерской. К сожалению, даже высокая стоимость ремонта не говорит о том, что вас ждет не подделка.