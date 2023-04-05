За время действия запрета выхода на лед в Петербурге спасли 226 человек

Сотрудники ГУ МЧС постоянно напоминали и продолжают напоминать жителям, что сейчас выходить на лед крайнее опасно — зима отступает, а значит лед совсем не такой крепкий, как может казаться на первый взгляд. однако все равно находятся те, кого это не останавливает.

Так, в эфире телеканала «Санкт-Петербург» главный государственный инспектор по маломерным судам Северной столицы Виктор Колесов поделился информацией, сколько человек удалось спасти специалистам за прошедший сезон.

С его слов, запрет на выход на лед в городе действует с 15 ноября 2022 года и продлится до 15 апреля 2023 года. Он рассказал, что за это время было несколько серьезных происшествий, когда приходилось спасать рыбаков.

Он рассказал, что в этом сезоне помощь получили 226 человек — они рисковали утонуть в воде подо льдом.