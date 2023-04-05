В России с коронавирусом за сутки госпитализировали свыше тысячи жителей

Пока что коронавирусная инфекция все никак не хочет отпускать нашу планету. Каждый день медики со всех уголков мира сообщают о новых случаях заражения коронавирусной инфекцией. Сообщают и о новых случаях летальных исходов, к сожалению.

Так, конкретно в России по этим вопросам отчитывается Управление Роспотребнадзора. Информация ежедневно публикуется на портале «Стоп коронавирус» и в их социальных сетях.

Так, по данным за минувшие сутки, 5 апреля, в России госпитализировано 1 294 человека. Это на 14,5% меньше по сравнению с 4 апреля. Кроме этого, выписано в связи с выздоровлением 11 807 человек, на 3,7% меньше по сравнению с 4 апреля.

Известно также и то, что выявлено 8 636 новых случаев COVID-19, кроме этого, подтверждено 36 летальных исходов.

Ранее сообщалось, что больше всего интерес к петербургским новостройкам испытывали жители Москвы — запросов стало больше на 312%.