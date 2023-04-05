Доктор наук Онищенко предположил, что пандемия коронавируса подошла к концу

Пандемия коронавирусной инфекции спустя более чем три года завершилась. Об этом рассказал академик РАН, зампрезидента Российской академии образования, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко.

Как передает ТАСС, Онищенко при этом считает, что специалисты в сфере здравоохранения не завершили свою работу, прокомментировал он. Он считает, что медицинское сообщество совершило подвиг. Теперь наш долг — увековечить как-либо этот самый подвиг перед нынешним и будущим поколениями, подчеркнул академик Геннадий Онищенко.

Ранее сообщалось, что по данным за минувшие сутки, 5 апреля, в России госпитализировано 1 294 человека. Это на 14,5% меньше по сравнению с 4 апреля. Кроме этого, выписано в связи с выздоровлением 11 807 человек. Подробнее о произошедшем вы можете прочесть в нашем материале по следующей ссылке.