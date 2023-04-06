Крупнейший застройщик Петербурга построил для города и области 25 км дорог

Компания Setl Group за всю историю своей работы спроектировала и построила для жителей Петербурга и пригородов 25 км автомобильных дорог. Это расстояние примерно равно трети длины Невы.

Большая часть новых улиц появилась в четырех крупнейших проектах Setl Group: «Солнечный город» – в Красносельском районе, «Чистое небо» – в Приморском, «Семь столиц» – в Кудрово и GreenЛандия – в Мурино.

Например, на севере города компания построила километровый участок Комендантского проспекта от Глухарской улицы до реки Каменки. Это современная шестиполосная магистраль со светофорами, разметкой, всеми необходимыми знаками и велодорожкой, а также остановками общественного транспорта.

Благодаря Setl Group новые улицы появились и на карте Красносельского района. Это построенные компанией улицы Генерала Кравченко и Бориса Шмелева, Январский переулок, участок улицы Тимофея Федорова. Setl Group также разрабатывал проектную документацию на строительство участка проспекта Ветеранов от улицы Пионерстроя до проспекта Буденного.

В микрорайоне «Семь столиц» в Кудрово холдинг построил в границах своего проекта Венскую улицу, новые участки Столичной улицы, Европейского проспекта, проспекта Строителей, Английской улицы.

А в жилом комплексе GreenЛандия в Мурино открыты для движения участки улиц Шувалова и Графской, бульвара Менделеева, Ручьевского проспекта.

ЖК «Чистое небо» – застройщик ООО «Строительная компания «Каменка», проектная декларация на сайте наш.дом.рф

ЖК «Солнечный город» – застройщик ООО «Сэтл Инвест», проектная декларация на сайте наш.дом.рф

ЖК GreenЛандия – застройщик ООО «Созидание», проектная декларация на сайте наш.дом.рф

ЖК «Семь столиц» (сдан) – застройщик ЗАО «Развитие территорий», проектная декларация на сайте наш.дом.рф

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