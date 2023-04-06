В Петербурге с коронавирусом слегло 10 жителей

Пока что коронавирус остается серьезной проблемой для жителей нашей страны. Не исключение и Северная столица. Увы, количество зараженных, смертей и госпитализаций пока оставляют желать лучшего. Управление Роспотребнадзора Российской Федерации продолжает отчитываться по этой информации в ежедневном режиме.

Так, по данным на утро 6 апреля, от заболевания скончались 10 жителей Санкт-Петербурга. Еще 84 пришлось госпитализировать в медицинское учреждение, так как у них возникли осложнения на фоне болезни.

Также сообщается, что выздоровели за эти же сутки 1250 человек, а заразились — 862 жителя города, говорят в Роспотребнадзоре.

Ранее стало известно, что в апреле Госавтоинспекция будет проводить рейды по выявлению пьяных водителей на дорогах Петербурга и Ленобласти. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.