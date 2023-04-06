В Ленобласти нашли похитителя иномарки

В Ленинградской области полицейские задержали подозреваемого в хищении иномарки в Невском районе. Об этом сообщает пресс-служба петербургского министерства внутренних дел в своих социальных сетях.

Еще в феврале в полицию поступил сигнал, что по проспекту Обуховской обороны угнан автомобиль «Киа». Тогда следственные органы завели дело по статье о краже.

На следующий день полицейские во время патрулирования увидели угнанный автомобиль. Он сломался перед пунктом оплаты проезда на ЗСД. Когда мужчина, сидевший за рулем, увидел сотрудников полиции, он тут же дал дёру.

Только на днях — 5 апреля — в Кировске полиция отыскала подозреваемого. Это оказался 37-летний житель Тосно Ленобласти.

Ранее сообщалось, что полицейские Василеостровского района задержали подозреваемого в поджоге машины бывшей жены.