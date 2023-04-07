В Ленобласти студенты техникума не справились с управлением авто и влетели в дерево

Сотрудники полиции Сланцевского района Ленобласти проводят проверку обстоятельств ДТП с пострадавшими несовершеннолетними. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Поясняется, что дорожно-транспортное происшествие случилось в городе Сланцы Ленобласти, вблизи улицы Спортивной. Так, 18-летний студент техникума сел за руль «Лады», поехал по Правонабережной от улицы Гагарина в сторону Ленина. К сожалению, он не справился с управлением, машину занесло. Авто вылетело с дороги и врезалось в дерево.

В результате ДТП водитель «Лады Калины» и его 17-летний пассажир — однокурсник в тяжелом состоянии госпитализированы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Сотрудники правоохранительных органов теперь устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что полицейские Петербурга задержали подозреваемого в краже иномарки. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.