В Петербурге мужчина не хотел отдавать знакомой арендованный автомобиль

Полицейские Петербурга задержали подозреваемого в краже иномарки. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Так, еще 29 марта в полицию пришла 21-летняя девушка. Она рассказала, что ее 36-летний судимый знакомый не хочет возвращать ее автомобиль «Хендай» стоимостью 1,2 миллиона рублей. Он арендовал авто у нее по устной договоренности.

В ходе розыска полиция выяснила, что автомобиль находится в Москве, в Солнцево. Информацию передали московским коллегам, а те уже и изъяли авто у мужчины.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ (кража). Мужчину удалось задержать 5 апреля.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области полицейские задержали подозреваемого в хищении иномарки в Невском районе. Об этом сообщает пресс-служба петербургского министерства внутренних дел в своих социальных сетях.