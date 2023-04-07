Следком обыскивает подрядчиков Фонда капремонта в Петербурге

Следственные органы, полицейские и бойцы Росгвардии обыскивают руководителей строительных фирм и госучреждений. Также обыски проходят и в городском фонде капитального строительства. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СКР по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Уже заведено уголовное дело ввиду обращений жильцов многоквартирных домов в Красногвардейском районе города. Причина заведения уголовного дела — хищение бюджетных средств при осуществлении капремонта их домов по госконтрактам. Контракты заключались между Фондом капитального строительства и коммерческими организациями города.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге полиция отыскала нелегальное казино. Оно находилось в трехкомнатной квартире на проспекте Энгельса. Об этом рассказывает пресс-служба министерства внутренних дел Петербурга и Ленобласти.