В Петродворцовом районе загорелся строящийся дом

Сегодня, 7 апреля, стало известно, что поступил сигнал о пожаре в Петродворцовом районе — в поселке Стрельна, на Красносельском шоссе. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Как говорят специалисты министерства, пожар случился в двух-трехэтажном строящемся доме. Возгорание случилось в чердачном помещении. Там тлел утеплитель на площади в 60 «квадратов».

В 13:37 пожар был ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали.

К ликвидации пожара привлекалось от МЧС: 3 единицы техники и 15 человек личного состава.

Ранее сообщалось, что полицейскими приняты меры к задержанию преступников, совершивших мошенничество в Кировском районе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.