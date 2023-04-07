«Дубровка»: водный объект или испорченные земли

Вокруг «Дубровки» кипят те еще страсти. Многие в ступоре, что же это: испорченные земли или же все-таки водный объект. Как ни странно, но аргументы есть к обоим вариантам. Издание Online47 попыталось разобраться в произошедшем.

Да-да, разборки не на уровне «вопрос вкуса», а вполне себе на официальном. Так, если правы те, кто считает это место карьером с испорченными землями, то мусороперерабатывающему заводу здесь быть, а вот если речь о том, что это водный объект — стройка запрещена.

Итак, 3 апреля 2023 года, Федеральное агентство водных ресурсов внесло в государственный водный реестр – ГВР – сведения о наличии на территории карьера «Дубровка» водного объекта. Казалось бы, все противники мусороперерабатывающего завода на этой территории могут восторжествовать.

Однако за несколько месяцев до этого аналогичную заявку о внесении объекта в число водных, отклонили. Может быть, конечно, Росгидромет просто донес необходимые документы, которые были нужны для подтверждения. Более того, в противовес имеется и приказ Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 20.03.2023

Однако и тут неувязка, ведь, например, данные о режимных наблюдениях за уровнем, расходом и объемом воды, по закону необходимо проводить от 3 до 5 лет.

Пожалуй, всем ответственным лицам пора поставить точку в этой неразберихе.