В Ленобласти мужчину осудили за двойное убийство

В Ленобласти суд вынес приговор в отношении 43-летнего мужчины. Все дело в том, что он обвинялся в совершении двойного убийства и угоне автомобиля. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры региона.

По имеющейся информации, в апреле прошлого года мужчина хотел узнать, куда уехала его сожительница. Поэтому он избил ее мать, задушив ее поясом от халата. После он также десять раз ударил ножом сожителя этой женщины.

В итоге оба потерпевших скончались на месте происшествия. Он решил после этого покинуть место происшествия, уехав на машине убитой женщины. Однако он не справился с управлением и съехал в канаву.

Суд приговорил мужчину к 17 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Также он должен выплатить штраф в размере 50-ти тысяч рублей, говорят в пресс-службе прокуратуры.