За март в Петербурге ввели в эксплуатацию свыше 180 тысяч «квадратов»

В марте в городе введено порядка 183 тыс. кв.м. жилья. Об этом сообщает пресс-служба правительства города. В совокупности возведено 89 домов или же 3701 квартира. Если быть точнее , то было построено 13 многоквартирных домов на 166 тыс. квадратов и 76 домов ИЖС общей площадью более 17 тыс. кв. м.

Лидировал Приморский район, далее идут Адмиралтейский и Красносельский.

Что касается объектов общегражданского назначения, то появился один детский сад, отделение скорой помощи, два спорткомплекса, три магазина и два склада.

Ранее сообщалось, что женщина с собакой спасены во время пожара в Ангарске. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России в своих социальных сетях. Весь подъезд наполнился черным дымом. Как выяснилось, женщина из квартиры на этаже не могла покинуть квартиру сама. Подробнее прочесть вы можете в нашем материале.