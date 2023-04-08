От коронавируса скончались шесть жителей Петербурга

По данным на сегодняшний день, 8 апреля, от коронавируса скончались еще шесть жителей Северной столицы. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора Российской Федерации.

Кроме этого, известно, что госпитализировано 87 человек, а заболел — 891. Также известно о 1028 выздоровевших за последние сутки.

С начала пандемии в Петербурге подтверждено 1 925 272 случая заражения коронавирусной инфекцией.

Ранее стало известно, что увы, суббота не без происшествий для Санкт-Петербурга. На этот раз водитель иномарки BMW не справился с управлением и влетел в столб. Об этом сообщается в телеграм-канале «ДТП и ЧП|Санкт-Петербург|Питер|СПб».

Также стало известно, что олимпийский чемпион Роман Костомаров пробудет в больнице еще минимум 2-3 месяца. Тем не менее врачи говорят, что он идет на поправку. Подробности по ссылке.