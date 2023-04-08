В петербургском общежитии нашли тело студента

По информации источника Gazeta.SPb, 7 апреля в полицию поступило сообщение о том, что на набережной реки Малой Невки отыскали труп мужчины.

Как выяснил прибывший к месту происшествия наряд правоохранительных органов, тело лежало в комнате общежития одного из колледжей Петербурга. Это был труп 19-летнего студента из Тюменской области. Немного погодя, бригада скорой помощи также забрала в больницу 20-летнего студента Новгородской области.

У последнего медики выявили острое отравление опиоидным веществом. Сейчас он госпитализирован, состояние тяжелое, допросить его не получится.

На месте происшествия нашли металлическую банку со следами горения, труп первого студента увезли в морг, где определят причины смерти.

Ранее сообщалось, что Сейчас фигурист и олимпийский чемпион Роман Костомаров, кажется, идет на поправку.