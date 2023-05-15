Растущий интерес россиян к юаням изменил стратегию банков

Россияне стали активнее интересоваться вкладами в юани. Спрос на китайскую валюту растет еще с прошлого года. На фоне этого тренда банки начали пересматривать свои предложения в пользу альтернативы доллару.

К примеру, торги юанями на Мосбирже за 2022 год по объемам выросли в 40 раз. А по итогам февраля 2023 года китайская валюта стала самой популярной биржевой валютой в России. В целом тенденция логична: по данным главного таможенного управления КНР, в прошлом году товарооборот с дружественной России страной достиг рекордных 190 млрд долларов. Получается, часть спроса на иностранную валюту обеспечивает бизнес.

Наращивают интерес к альтернативной доллару валюте и рядовые вкладчики. Согласно исследованию Центрального банка России, только за август 2022 года физлица купили китайской валюты на 39 млрд рублей – это стало рекордом за последние годы. Кроме этого, исследование компании «Финам» показывает, что около 30% россиян готовы открыть вклад в юанях. А каждый четвертый опрошенный считает китайскую валюту самой надежной в мире. Для сравнения: арабские дирхамы интересуют только 7% вкладчиков.

В итоге банки начали реагировать на запросы клиентов и либо вводить новые продукты, связанные с китайской валютой, либо расширять уже существующие предложения.

«Интерес клиентов к размещению вкладов в китайских юанях продолжает расти. Чтобы наши клиенты могли получить еще большую выгоду и выбрать удобный для себя вариант размещения, мы расширили линейку вкладов в китайских юанях. Теперь можно разместить средства и на длинный срок — до трех лет», — рассказала начальник управления депозитных продуктов Московского кредитного банка (МКБ) Юлия Алексеева.

Интересно и то, что ставки по вкладам в юанях оказываются выше, чем предлагают за доллары. К примеру, в МКБ за юани можно получить 3,5% годовых, тогда как средняя по рынку ставка для вкладов в американской валюте не превышает 3%.