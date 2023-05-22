В Ленобласти пошла на спад безработица

В Ленинградской области пошел на спад уровень регистрируемой безработицы. На данный момент он сократился на 0,1% за месяц и составил 0,3%. Такие данные приводит губернатор региона Александр Дрозденко в своих социальных сетях, а именно в телеграм-канале.

Он отметил, что часть предприятий продолжают держать на контроле в части рынка труда. Тем не менее в целом есть тенденция к снижению безработицы в регионе, говорит губернатор Александр Дрозденко в своём telegram-канале.

По его словам, только за последний месяц служба занятости официально трудоустроила примерно 1000 человек. Всего с начала года количество занятых в экономике области увеличилось на 55 тысяч, а количество вакансий возросло на 1254.

Ранее сообщалось, что в Петербурге вынесли приговор жительнице, которая хотела сбывать наркотические вещества через тайники с закладками. Об этом в своих социальных сетях рассказала объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга