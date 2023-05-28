Часть пенсионеров Петербурга получитл допвыплату до конца мая

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области пенсионеры, достигшие определенного возраста, получат дополнительную разовую выплату. Деньги должны «упасть» на карточку уже до конца мая.

Выплаты достанутся возрастным пенсионерам, которым исполнится 90 лет. Они получат по 15 тысяч рублей. Также на федеральном уровне пожилые петербуржцы этого возраста могут претендовать на увеличение размера пенсий.

Дальше выплаты будут только расти. В 95 лет пенсионеры получат уже 20 тысяч, а еще через пять лет — по 25 тысяч рублей, и дальше столько же ежегодно.

Самые молодые из указанных групп юбиляры должны получить выплаты уже с 29 мая. Об этом рассказала пенсионный эксперт Анастасия Киреева, сообщает Primpress.

Подобные программы — лишь часть общей системы поддержки пенсионеров, которая действует на территории России. При этом размер постоянных пенсий у пожилых людей варьируется с учетом всех факторов прошлого.