В Петербурге утвердили закон, позволяющий тратить маткапитал на газификацию жилья

В Петербурге утвердили закон, позволяющий тратить маткапитал на газификацию жилья
Фото: unsplash

В Смольном утвердили закон, позволяющий тратить материнский капитал на газификацию жилья. Законодательный акт вступит в силу с 19 июня.

Законодательное собрание Санкт-Петербурга утвердило закон, позволяющий тратить средства из маткапитала на проведение газа в домах. Распространяться новый закон будет не только на Петербург, но и на Ленинградскую область. Законодательный акт был подписан в пятницу, 9 июня, но вступает в силу только спустя 9 дней, сообщает пресс-служба администрации города.

По мнению депутатов, газификация домов является затратной для многих петербургских семей. Выплаты, полученные в качестве маткапитала, можно будет потратить на проектировочные и изыскательные работы. Также на средства можно будет купить газовые плиты.

На данный момент сумма выплаты материнского капитала в регионе составляет 194 тысячи рублей. Предоставляется семьям при рождении третьего и последующих детей.

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