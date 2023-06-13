Таиланд и Турция могут потерять всех российских туристов

У россиян уже начался сезон отпусков. Часть отдыхающих отправляется за границу, чтобы полностью сменить обстановку. Таиланд и Турция — популярные направления для путешествия, но в 2023 году эти страны могут лишиться российских туристов.

Каждый год из России в указанные государства в летний период летают тысячи человек. Сейчас страны потерпели некоторое поражение на рынке туристической индустрии. Разбираемся, с чем связана такая ситуация.

Таиланд

Российские туристы уже начали массово покидать этот популярный курорт, а новые отдыхающие не прибывают. Большинство отъездов пришлись на тайский город Паттайя.

Также сократилось и общее число туристов сразу на 80%. Эксперты связывают это с тем, что местный аэропорт Утапао перестал принимать прямые рейсы из крупных российских городов, пишет Pattaya Mail.

Раньше до Паттайи можно было добраться из Москвы, Владивостока и Екатеринбурга, но сейчас такая опция больше недоступна.

Турция

От отпуска в Турции россиян отпугивают цены. Длительное время это направление отдыха можно было считать относительно бюджетным, но сейчас стоимость проживания в местных отелях серьезно поднялась. По итогу солнечной стране предрекают потери, пишет «Экономика сегодня».

Потоки туристов из России в Турцию все же можно было бы сохранить, несмотря на высокие цены. На «отторжение» от этой страны дополнительно повлияло снижение качества обслуживание. Теперь платить здесь приходится больше, а отдыхается хуже, поэтому туристы выбирают другие места для отдыха.

Также выросла и стоимость авиаперелетов из России, что тоже негативно сказалось на туристическом бизнесе Турции.