Петербуржцы стали вкладываться в валюту дружественных стран

Петербуржцы стали вкладываться в валюту дружественных стран
Baltphoto

Петербуржцы стали чаще хранить свои накопления в рублях, а также в юанях. Тренд на покупку евро и долларов стал постепенно снижать обороты.

Петербуржцы чаще жителей других городов стали присматриваться к валюте дружественных стран в качестве способа инвестировать капитал. Как отмечают в пресс-службе Сбера, интерес с армянским драмам, белорусскому рублю, гонконгскому доллару, индийским рупиям и прочим валютам стран-партнеров увеличился на 13% среди жителей Северной столицы.

Отмечается, что наибольшей популярностью также пользуется юань. Кроме того, число тех, кто готов хранить свой капитал в рублях увеличилось на 20% и составило 61,4%.

Ранее стало известно, что в Петербурге вырос уровень зарплаты у горожан. Прирост составил сразу до 8%. Теперь горожане получают в среднем 65,4 тысячи рублей в месяц.

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