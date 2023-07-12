Обругавшего власть петербуржца арестовали из-за комментариев в Сети

Суд в Петербурге выбрал меру пресечения для петербуржца, который высказывал свое негативное отношение к представителям власти в Интернете. Теперь нарушитель проведет под стражей более месяца.

Петроградский районный суд выбрал наказание для злобного комментатора Сети. Как сообщает издание «Петербург2», мужчина размещал в Интернете, в том числе в социальной сети «Вконтакте», комментарии с ненавистью к представителем государственной власти и правоохранительных органов.

Суд посчитал, что выражения, которые употреблял любитель везде оставить свое мнение, «содержали угрозу применения насилия и призывы к лишению жизни в отношении вышеуказанной социальной группы». Из-за этого и статья оказалась соответствующей — п.а ч.2 ст.282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

Под стражей дебошир будет находиться до 22 августа.