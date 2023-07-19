В Москве нашли подозреваемых в избиении мужчины в парке Горького

Полиции потребовалось менее суток. Возбуждено уголовное дело.

Московские сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых в жестоком избиении мужчины в Парке Горького. Возбуждено уголовное дело. Информацией об этом поделились в пресс-службе Главного управления МВД России.

Ранее в Сети появилась видеозапись, на которой запечатлено, как 12 июня группа молодых людей в ЦПКИО им. Горького подошла к мужчине, сидевшему на лавке. В ходе разговора один из группы нанес удар ногой в область головы своему оппоненту. Полицейским потребовалось менее суток, чтобы найти подозреваемых. Ими оказались молодые люди 2006 и 2007 года рождения.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что житель Владимирской области избил пожилую пару в центре Петербурга. В настоящее время по факту произошедшего ведется разбирательство. Установлено, что у нарушителя с пожилой парой случился словесный конфликт, который закончился избиением.