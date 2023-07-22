«Уральские авиалинии» хотят приобрести 38 самолетов МС-21

«Уральские авиалинии» хотят приобрести 38 самолетов МС-21
Фото: Baltphoto

Отечественные судна хотят приобрести в лизинг. Также проходит сделка по западным аппаратам.

Авиакомпания «Уральские авиалинии» подала заявку на приобретение 38 отечественных самолетов МС-21. Поставка ожидается в 2029-2030 годах. Информацией об этом с журналистами поделился генеральный директор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов.

Как сообщает ТАСС, Скуратов заверил, что такие планы есть, компания хотела приобрести воздушные судна в лизинг. Также отечественный перевозчик планирует приобрести самолеты Airbus, уже получено разрешение от США и Евросоюза на 19 авиалайнеров. Сделка в процессе выполнения. Она должна завершиться в течение трех недель.

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