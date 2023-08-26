Комздрав планирует внести в Госдуму закон о страховании от врачебных ошибок

Комздрав планирует внести в Госдуму закон о страховании от врачебных ошибок
Фото: Baltphoto

Комитет по здравоохранению планирует вынести на рассмотрение в Государственную думу законопроект «Об обязательном страховании профессиональной ответственности медицинских работников».

Инициатива предполагает, что жителей России будут страховать от врачебных ошибок и упростить процесс выплаты компенсаций за причинение вреда здоровью. Закон распространится не только на государственные медучреждения, но и частные клиники. Законопроект планируется вынести на рассмотрение в Госдуму, пишут «Известия» со ссылкой на авторов идеи.

Сообщается, что предложение уже поддержали в общественном совете при Министерстве здравоохранения РФ и «Деловой России», однако инициатива требует дополнительных финансовых затрат, источники которых нужно будет определить.

Ранее депутаты Санкт-Петербурга предложили продумать закон о запрете купания детей без взрослых. Решение было принято после нескольких случаев утопления несовершеннолетних.

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Комздрав планирует внести в Госдуму закон о страховании от врачебных ошибок
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