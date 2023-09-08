ОЭЗ из Татарстана пытается переманить петербургских врачей и инженеров

ОЭЗ из Татарстана пытается переманить петербургских врачей и инженеров
Фото: Baltphoto /Андрей Пронин

ОЭЗ из Татарстана проявляет интерес к врачам и инженерам из Петербурга. При этом в СЗФО зафиксирован дефицит кадров.

Особая экономическая зона «Алабуга» из Татарстана начала привлекать технических специалистов из Петербурга. Также интерес проявляют к врачам из Северной столицы. При этом в СЗФО наблюдается дефицит кадров.

Как сообщает «Деловой квартал», ОЭЗ ищет инженеров, технических директоров, специалистов по робототехнике и программированию, а также медицинских работников в городе на Неве. Также ведется поиск геодезистов, но уже в Казани, а бизнес-аналитиков — в Астрахани, Самаре и Тольятти. Соискателей предупреждают, что необходима релокация.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что комздрав планирует внести в Госдуму закон о страховании от врачебных ошибок. Инициатива предполагает, что жителей России будут страховать от врачебных ошибок и упростить процесс выплаты компенсаций за причинение вреда здоровью.

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