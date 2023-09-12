В Петербурге выписывают четырех пострадавших в крупном ДТП на «Скандинавии»

В Петербурге готовят к выписке четырех из восьми находящихся в больницах девочек, которые пострадали в серьезном ДТП на трассе «Скандинавия». Кроме того, одну из них отправят в обычную палату из реанимации.

В медицинских учреждениях Петербурга находятся восемь девочек, пострадавших во время дорожно-транспортного происшествия на трассе «Скандинавия». Известно, что четырех из них выпишут в ближайшее время. Информацией об этом поделились в пресс-службе городского комитета по здравоохранению.

В сообщении отмечается, что самая «тяжелая» из пострадавших, находящаяся в реанимации, готовится к переводу в обычную палату. На данный момент жизням девочек ничего не угрожает.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что врачи выписали одну из пострадавших велосипедисток после ДТП на трассе «Скандинавия». В медучреждениях остаются еще восемь детей.