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Виталий Милонов высказался о судьбе Аллы Пугачевой после эмиграции

Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

Депутат Государственной думы Виталий Милонов в недавнем интервью для NEWS.ru прокомментировал ситуацию с известной российской певицей Аллой Пугачевой, которая в начале 2022 года вместе с семьей покинула Россию и переехала в Израиль. По мнению Милонова, судьба 75-летней артистки вызывает у него сожаление.

Он отметил, что Пугачева, находясь в преклонном возрасте, выглядит растерянной и несчастной.

«У нее трагедия на лице читается. Она была «витринной звездой» в СССР и позже, а сейчас осталась без родины», — высказал свое мнение депутат.

Кроме того, Милонов подчеркнул, что не считает целесообразным исключать песни Аллы Пугачевой из эфиров. По его словам, её творчество продолжает иметь значение, и уместно сохранять её произведения в музыкальном пространстве.

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