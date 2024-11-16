  • 18+

  • Сегодня

    16.11.24, Сб

    Погода

    +8°

  • 18+

  • Курсы валют

    $100 €105.71 ¥13.8

Премьер Мариинского театра Владимир Шкляров скончался в возрасте 39 лет

Фото: Мариинский театр

В Петербурге трагически ушел из жизни один из ведущих артистов балета Мариинского театра, Владимир Шкляров. По данным источников, причина и обстоятельства смерти пока не установлены. Артисту было всего 39 лет.

Шкляров был членом труппы Мариинского театра с 2003 года, где за время своей карьеры стал яркой фигурой российской балетной сцены. В 2011 году его назначили премьером театра, и с тех пор он продолжал радовать зрителей блестящими выступлениями. В 2020 году за выдающиеся заслуги в искусстве танца Владимир Шкляров получил звание заслуженного артиста России.

За годы своей работы в Мариинском театре Шкляров исполнил множество центральных ролей в классических балетах. Среди его репертуара — такие знаковые произведения, как «Щелкунчик», «Лебединое озеро», «Ромео и Джульета», «Спящая красавица», «Дон Кихот» и многие другие. Его мастерство и харизма на сцене заслужили уважение коллег и поклонников балета по всему миру.

Последнее выступление Владимира Шклярова в Мариинском театре было запланировано на 10 декабря 2024 года. Он должен был участвовать в премьере балета «Магия целого», которая теперь, вероятно, состоится без его участия.

ПОДЕЛИТЬСЯ:

150 юнтоловских школьников поучаствовали в эколого-просветительской программе

150 юнтоловских школьников поучаствовали в эколого-просветительской программеВсе новости
В городском оздоровительном лагере при школе № 428 микрорайона «Юнтолово» (Приморский район Санкт-Петербурга) заботятся об экологическом образовании ребят с 1 по 4 классы. Обучающие мероприятия в июньской смене были разработаны Администрацией школы при поддержке девелопера «Главстрой Санкт-Петербург». Поскольку ГБОУ школа № 428 находится в непосредственной близости от природного заказника Юнтоловский,...
Подробнее

278 млн рублей взыскало «Петербургтеплоэнерго» за тепловую энергию в 2024 году

278 млн рублей взыскало «Петербургтеплоэнерго» за тепловую энергию в 2024 годуНовости
Около 14,8 тыс. исковых заявлений на общую сумму порядка 494 млн рублей включая пени и госпошлину подано в текущем году в суды компанией «Петербургтеплоэнерго» на взыскание просроченной задолженности с потребителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Взыскано с начала года – 278 млн рублей. В «Петербургтеплоэнерго» ведут систематическую работу по улучшению платежной...
Подробнее