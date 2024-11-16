Премьер Мариинского театра Владимир Шкляров скончался в возрасте 39 лет

В Петербурге трагически ушел из жизни один из ведущих артистов балета Мариинского театра, Владимир Шкляров. По данным источников, причина и обстоятельства смерти пока не установлены. Артисту было всего 39 лет.

Шкляров был членом труппы Мариинского театра с 2003 года, где за время своей карьеры стал яркой фигурой российской балетной сцены. В 2011 году его назначили премьером театра, и с тех пор он продолжал радовать зрителей блестящими выступлениями. В 2020 году за выдающиеся заслуги в искусстве танца Владимир Шкляров получил звание заслуженного артиста России.

За годы своей работы в Мариинском театре Шкляров исполнил множество центральных ролей в классических балетах. Среди его репертуара — такие знаковые произведения, как «Щелкунчик», «Лебединое озеро», «Ромео и Джульета», «Спящая красавица», «Дон Кихот» и многие другие. Его мастерство и харизма на сцене заслужили уважение коллег и поклонников балета по всему миру.

Последнее выступление Владимира Шклярова в Мариинском театре было запланировано на 10 декабря 2024 года. Он должен был участвовать в премьере балета «Магия целого», которая теперь, вероятно, состоится без его участия.