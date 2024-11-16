Герцогиня Меган Маркл побывала на презентации Кэди Ли в стильном наряде

Герцогиня Меган Маркл привлекла внимание модных критиков и поклонников стиля, посетив презентацию новой коллекции своего близкого друга, основательницы бренда Кэди Ли. Событие, проходившее в одной из стильных локаций, стало ярким примером того, как Меган продолжает поддерживать свою репутацию иконы моды, сочетая элегантность и современный подход к выбору одежды.

Для вечернего выхода герцогиня выбрала наряд, который стал настоящим воплощением утонченного стиля. Меган появилась в элегантном черном комплекте, включавшем корсет, идеально сочетающийся с брюками в классическом крое. Этот образ подчеркнул её стройную фигуру и позволил сделать акцент на женственности, не теряя при этом строгого и в то же время современного вида.

Образ герцогини был дополнен стильными туфлями на высоком каблуке, которые гармонично завершали ансамбль. А изысканная цепочка с кулоном от известного бренда Logan Hollowell стала элегантным штрихом, придающим наряду дополнительную роскошь. Волосы Меган были уложены в свободные кудри, что добавило образу легкости и естественности. Макияж подчеркнул её вечерний стиль: нежные румяна придали лицу свежесть и выразительность.

На мероприятии Меган позировала рядом с Кэди Ли, которая с гордостью представила свою новую коллекцию, а также с Сержем Норманом, стилистом, который также стал частью важного события в жизни герцогини — он создавал прическу для Меган в день её свадьбы с принцем Гарри.