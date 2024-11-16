  • 18+

  • Сегодня

    16.11.24, Сб

    Погода

    +9°

  • 18+

  • Курсы валют

    $100 €105.71 ¥13.8

«Уйди отсюда, коза!»: встреча с Кашпировским в Петербурге закончилась дракой

Фото: скриншот видео

В Петербурге прошла творческая встреча знаменитого в 90-х телеэкстрасенса Анатолия Кашпировского, собравшая поклонников и скептиков в ДК им. Шелгунова. Однако то, что обещало стать очередным сеансом «зарядки» от телеведущего, неожиданно обернулось скандалом. Мероприятие, начавшееся с задержкой, плавно перешло в перепалку с журналистами и закончилось потасовкой в зале.

Вместо обещанных оздоровительных практик и вдохновляющих рассказов о целительских способностях, Кашпировский предложил аудитории отвлечься на личные истории и философские размышления, уходя от основного вопроса — метода своей работы. Его многочисленные жалобы на преследования со стороны «злых людей» и журналистов, срывающих его выступления, вскоре привели к напряжению в зале. Ситуация накалилась, когда одна из зрительниц встала с вопросом о методике Кашпировского, на что он ответил загадочной фразой:

«Смотрите на Луну, там Вселенная».

В ответ на уточняющий вопрос журналистки, он, как и его последователи, резко негативно отреагировал. Охрана быстро вывела девушку с сцены, но атмосфера в зале уже начала разрушаться.

Поклонники экс-телеэкстрасенса, защищая своего кумира, стали агрессивно реагировать на попытки вмешательства извне. В результате произошла потасовка, в ходе которой одна из бабушек, сидящих в первых рядах, ударила журналистку сумкой, крича:

«Уйди отсюда, коза!».

Вскоре к разгорячённым зрителям присоединились охранники, пытаясь навести порядок и защитить женщину, однако конфликт не утихал.

ПОДЕЛИТЬСЯ:

150 юнтоловских школьников поучаствовали в эколого-просветительской программе

150 юнтоловских школьников поучаствовали в эколого-просветительской программеВсе новости
В городском оздоровительном лагере при школе № 428 микрорайона «Юнтолово» (Приморский район Санкт-Петербурга) заботятся об экологическом образовании ребят с 1 по 4 классы. Обучающие мероприятия в июньской смене были разработаны Администрацией школы при поддержке девелопера «Главстрой Санкт-Петербург». Поскольку ГБОУ школа № 428 находится в непосредственной близости от природного заказника Юнтоловский,...
Подробнее

278 млн рублей взыскало «Петербургтеплоэнерго» за тепловую энергию в 2024 году

278 млн рублей взыскало «Петербургтеплоэнерго» за тепловую энергию в 2024 годуНовости
Около 14,8 тыс. исковых заявлений на общую сумму порядка 494 млн рублей включая пени и госпошлину подано в текущем году в суды компанией «Петербургтеплоэнерго» на взыскание просроченной задолженности с потребителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Взыскано с начала года – 278 млн рублей. В «Петербургтеплоэнерго» ведут систематическую работу по улучшению платежной...
Подробнее