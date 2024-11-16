«Уйди отсюда, коза!»: встреча с Кашпировским в Петербурге закончилась дракой

В Петербурге прошла творческая встреча знаменитого в 90-х телеэкстрасенса Анатолия Кашпировского, собравшая поклонников и скептиков в ДК им. Шелгунова. Однако то, что обещало стать очередным сеансом «зарядки» от телеведущего, неожиданно обернулось скандалом. Мероприятие, начавшееся с задержкой, плавно перешло в перепалку с журналистами и закончилось потасовкой в зале.

Вместо обещанных оздоровительных практик и вдохновляющих рассказов о целительских способностях, Кашпировский предложил аудитории отвлечься на личные истории и философские размышления, уходя от основного вопроса — метода своей работы. Его многочисленные жалобы на преследования со стороны «злых людей» и журналистов, срывающих его выступления, вскоре привели к напряжению в зале. Ситуация накалилась, когда одна из зрительниц встала с вопросом о методике Кашпировского, на что он ответил загадочной фразой:

«Смотрите на Луну, там Вселенная».

В ответ на уточняющий вопрос журналистки, он, как и его последователи, резко негативно отреагировал. Охрана быстро вывела девушку с сцены, но атмосфера в зале уже начала разрушаться.

Поклонники экс-телеэкстрасенса, защищая своего кумира, стали агрессивно реагировать на попытки вмешательства извне. В результате произошла потасовка, в ходе которой одна из бабушек, сидящих в первых рядах, ударила журналистку сумкой, крича:

«Уйди отсюда, коза!».

Вскоре к разгорячённым зрителям присоединились охранники, пытаясь навести порядок и защитить женщину, однако конфликт не утихал.