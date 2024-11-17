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СКР начал проверку после гибели премьера Мариинского театра Шклярова

Фото: Мариинский театр

Следственный комитет России по Петербургу инициировал доследственную проверку в связи с трагической смертью Владимира Шклярова, премьера Мариинского театра. Согласно предварительным данным, следователи рассматривают произошедшее как несчастный случай.

По информации, предоставленной пресс-службой театра, Шкляров скончался 16 ноября, в возрасте 39 лет, всего за два дня до планируемой «сложной операции на позвоночнике». Представители Мариинского театра уточнили, что в последние дни своей жизни артист принимал сильнодействующие обезболивающие препараты. Примечательно, что источники «РИА Новости» предполагают, что причиной гибели могло стать падение с высоты, однако официальные данные о причине смерти пока не раскрыты.

Владимир Шкляров был известен своими выдающимися ролями в классических балетных постановках, таких как «Щелкунчик», «Спящая красавица», «Бахчисарайский фонтан», «Жизель», «Дон Кихот» и «Петрушка». С 2011 года он занимал должность премьера Мариинского театра и стал одним из ведущих танцовщиков театра. В 2016 году Шкляров и его супруга, балерина Мария Ширинкина, стали частью труппы Баварского государственного балета в Мюнхене, продолжая при этом работать в Мариинском театре.

В 2020 году Владимир Шкляров был удостоен звания Заслуженного артиста России за свои достижения в искусстве.

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