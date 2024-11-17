Как встретить Новый год дома и не заскучать: топ идей для веселого вечера

Новый год — это праздник, который хочется провести весело и нестандартно, даже если вы решили встретить его в кругу семьи или в уютной домашней обстановке. Чтобы не застрять в привычном круговороте — «поели салатов, выпили, посмотрели телевизор, уснули» — предлагаем вам подборку идей для нескучного времяпрепровождения в новогоднюю ночь.

1. В поисках ёлки

Если вы по каким-то причинам не успели купить ёлку заранее, не беда — в последний день года она будет стоить гораздо дешевле! Продавцы на ёлочных базарах будут стремиться распродать оставшийся товар, ведь с 1 января елки теряют актуальность. Пока кто-то на кухне будет готовить праздничный ужин, можно отправиться на поиски главного символа праздника.

А если вы решили отказаться от живого дерева, обратите внимание на нестандартные идеи оформления. Вдохновляйтесь на ёлки из книг, бумаги или даже палок и мусора, пишет Peterburg2.

2. Украшаем дом

Забудьте про скучные мишуры и гирлянды, приклеенные скотчем! Сегодня существует масса идей для того, чтобы создать красивый и оригинальный новогодний декор своими руками. Например, можно вырезать снежинки нестандартной формы или сделать шведские звезды из IKEA. Такой подход точно придаст вашему дому новогодний уют и атмосферу праздника.

3. Совместная готовка

Что может быть лучше, чем готовить праздничный ужин всей семьей? Включите в процесс детей и взрослых — и время пролетит незаметно! К тому же, таким образом, мамы и бабушки не останутся одни на кухне. Вместе готовить гораздо веселее, а заодно — это отличная возможность научить детей традициям и рецептам семейных блюд.

Если нет времени на готовку, всегда можно воспользоваться сервисами по доставке готовых блюд или продуктов на дом. Доставка работает даже в новогоднюю ночь.

4. Организуем фейерверк

Если вы не планируете путешествовать в Петербург, где в этом году не будет традиционного пиротехнического шоу, не переживайте. В городе оборудованы специальные площадки для запуска фейерверков. Всего их 28, а в случае необходимости количество безопасных зон может быть увеличено.

5. Киномарафон с праздничными фильмами

Можно порвать с традицией и вместо «Голубых огоньков» устроить киномарафон с любимыми новогодними фильмами! Отлично подойдут «Один дома», «Ёлки», «Реальная любовь» или «Рождественская история». Если хотите чего-то особенно новогоднего, советуем заглянуть в подборку лучших саундтреков из советских новогодних фильмов или послушать отечественные и зарубежные хиты, создающие праздничное настроение.

6. Семейный баттл в настолки

Забудьте о том, что настольные игры — это только для детей! В новогоднюю ночь отличным развлечением станет семейный баттл в любимые игры. Будь то «Монополия», «Каркасон», «Имаджинариум» или даже «Свинтус» — любой вариант гарантированно поднимет настроение. А если хотите чего-то более активного, можно устроить мини-турнир по настольному футболу или аэрохоккею.

Ещё одна крутая идея — провести домашнюю беспроигрышную лотерею с веселыми подарками. Главное — не забывать, что подарки могут быть не только дорогими, но и оригинальными.

7. Конкурсы для веселья

Не забывайте про конкурсы, которые поддержат атмосферу веселья на протяжении всей ночи. Составьте список идей для игр, таких как «Крокодил» или «Шляпа». В «Крокодиле» игроки показывают загаданное слово жестами, а в «Шляпе» за каждый раунд слово сначала объясняют, потом показывают, а в финале — пытаются описать одним словом. Не забудьте подготовить праздничные темы для слов — это добавит веселья!

8. «Снежная атака» в доме

Чтобы не сидеть за столом, придумайте активную игру. Например, устроить бросание снежков из ваты в корзину на точность. Можно разделиться на команды и устроить настоящую «снежную атаку»! Побеждает тот, кто забросит больше снежков в мишень.

9. Пройти онлайн-квиз

В сети можно найти сотни интересных викторин, от образовательных до развлекательных. Чтобы немного отвлечься от новогодней суеты, пройдите онлайн-квиз с друзьями и узнайте, кто из вас лучше подготовился к празднику.

10. Лепим снеговика

Если погода позволит, не упустите шанс выйти на улицу и слепить снежного друга. Вместо классического «три шара» придумайте что-то более креативное — например, сложного снеговика в шляпе или снежную фигуру в виде Деда Мороза. Это занятие не только развеселит, но и создаст особую атмосферу новогоднего чуда.