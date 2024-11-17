Петербуржцы стали чаще посещать Китай

В последние месяцы наблюдается значительный рост интереса россиян к поездкам в Китай, что подтверждают данные аналитиков, изучивших объем продаж страховых полисов и количество бронирований отелей. Согласно исследованию, количество страховых полисов, оформленных для поездок в Китай, увеличилось на 125% по сравнению с предыдущим годом. Это явный показатель того, что россияне начали активно выбирать Поднебесную в качестве направления для путешествий.

Основными факторами, способствующими росту интереса, аналитики называют развитие туристической инфраструктуры Китая, расширение выборов туристических маршрутов и полное снятие ограничений, введенных во время пандемии коронавируса.

Кроме того, высокие темпы роста фиксируются не только в сфере страховых услуг, но и в области онлайн-бронирования. Сервисы по бронированию отелей и апартаментов также подтверждают увеличение числа российских туристов, выбравших Китай в качестве места отдыха. В III квартале 2024 года количество бронирований в китайских отелях удвоилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.