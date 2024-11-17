Прощание с певцом Владимиром Левкиным пройдет 19 ноября

Церемония прощания и похороны Владимира Левкина, бывшего солиста популярной группы «На-На», состоятся 19 ноября, сообщил директор артиста Александр Зыкин. Он также уточнил, что информация о месте проведения мероприятия будет сообщена позднее.

Трагическая новость о смерти Левкина, которому было 57 лет, была опубликована его супругой. Причина его смерти не была официально раскрыта, однако известно, что в начале 2000-х годов у артиста была диагностирована онкология лимфатической системы. После сложного и длительного лечения Левкин смог победить болезнь и вернуться к полноценной жизни. К сожалению, спустя годы его здоровье вновь подорвало заболевание, что и стало причиной его ухода.

Владимир Левкин стал частью музыкальной истории в 1989 году, войдя в состав группы «На-На», которая тогда только начинала свой путь. Вначале он выступал как гитарист, но вскоре стал одним из ведущих вокалистов коллектива, сыграв ключевую роль в его успехе. Левкин запомнился не только своим выдающимся голосом, но и харизмой, став одной из ярких фигур российской поп-сцены конца 80-х и 90-х годов.