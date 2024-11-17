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Владельцев автомобилей старше 10 лет могут штрафовать за новые неисправности

Фото: pxhere.com

Сотрудники ГИБДД начали более пристально следить за автомобилями, возраст которых превышает 10 лет. Согласно новым правилам, которые вступили в силу с прошлого года, владельцы старых автомобилей могут столкнуться с штрафами за нарушения, связанные с эксплуатацией транспортных средств. Эти правила касаются списка неисправностей, при которых эксплуатация автомобиля становится невозможной. На основании этого списка инспекторы ГИБДД могут накладывать штрафы на водителей, чьи автомобили имеют такие дефекты.

Особое внимание теперь уделяется автомобилям старше 10 лет. Водителей таких машин ожидают более тщательные проверки, и они могут быть оштрафованы за наличие серьезных неисправностей. Среди них, например, неправильное использование светодиодных ламп в головной оптике, которые не соответствуют установленным стандартам, неисправности в системе ABS, а также использование неподобающих для сезона шин. За эти нарушения предусмотрены не только штрафы, но и обязательная отправка автомобиля на технический осмотр.

Кроме того, эксперты предупреждают, что в случае выявления серьезных нарушений, автомобиль может быть снят с регистрации в ГИБДД, что приведет к еще более серьезным последствиям для владельца.

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