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В Петербурге наградили победителей XVI ежегодного конкурса по благоустройству территорий

Фото: телеграм-канал Александра Бельского

В Петербурге 18 ноября стартовал муниципальный форум для обсуждения актуальных вопросов местного самоуправления. Мероприятие проходит на площадке исторического парка «Россия – моя история».

Цель форума заключается в поиске эффективных решений для повышения качества работы муниципальных властей и улучшения жизни горожан. Одной из важнейших тем является повышение эффективности местного самоуправления, устранение возникающих проблем и путей совершенствования работы в таких сферах, как опека и попечительство, благоустройство и вовлечение населения в процесс принятия решений.

Как подчеркнул председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский, муниципальная власть является самой близкой к гражданам, поскольку именно она отвечает на их запросы и работает с обращениями. В частности, он отметил, что работа в области опеки и попечительства привела к значительному сокращению числа детских домов и увеличению количества детей, которые нашли свои семьи. Также не менее важным направлением является благоустройство территории города, которое продолжает оставаться в центре внимания местных властей.

«Вы обсуждаете вопросы, которые действительно волнуют наших жителей. Одной из важнейших задач остается благоустройство. Но не стоит забывать и о таких областях, как опека и попечительство, где сделано немало для того, чтобы уменьшить количество сирот и помочь детям обрести семьи», — отметил спикер парламента Петербурга.

Одним из ярких моментов форума стало награждение победителей XVI ежегодного конкурса по благоустройству территорий внутригородских муниципальных образований. В этом году лучшими были признаны муниципальные образования Чкаловское, Нарвский округ и Невский округ, которые продемонстрировали выдающиеся результаты в области благоустройства своих территорий. Ломоносов стал лучшим благоустроенным городом, Белоостров — лучшим благоустроенным посёлком, а МО Горелово получило награду за лучший объект озеленения.

Кроме того, на форуме обсуждались ключевые темы научно-образовательной части программы, включая вопросы повышения эффективности муниципальных властей, вовлечения местного населения в принятие решений и роль молодежи в муниципальных образованиях.

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