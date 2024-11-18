Россиянам объяснили причины повышения штрафов за нарушение ПДД

Автоэксперт Дмитрий Попов прокомментировал возможное увеличение штрафов за нарушение правил дорожного движения в России, связав это с экономической ситуацией, а именно — инфляцией. По его мнению, повышение размеров штрафов обусловлено необходимостью адаптации к изменяющимся экономическим условиям.

В разговоре с 360.ru специалист подчеркнул, что суммы штрафов не пересматривались уже долгое время, и теперь увеличение базируется исключительно на процентном росте. Он добавил, что экономическая ситуация нестабильна, а прежние размеры штрафов перестали оказывать должный сдерживающий эффект на нарушителей.

Попов также выразил недоумение по поводу того, почему повышение штрафов коснулось исключительно 12-й главы Кодекса об административных правонарушениях, которая касается непосредственно правил дорожного движения. Он отметил, что штрафы по ПДД являются одним из основных источников пополнения государственного бюджета, так как большинство нарушений фиксируются с помощью автоматических камер, и именно этот способ контролирует их поступление в казну. Эксперт подчеркнул, что сам факт повышения штрафов может привести к быстрому пополнению бюджета, однако отметил, что это пока лишь проект, который требует дальнейших обсуждений.