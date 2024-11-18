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Психолог Даценко рассказал, как распознать конец отношений

Фото: unsplash

Психолог Сергей Даценко в программе телеканала «Санкт-Петербург» объяснил, как можно понять, что отношения между партнерами близки к завершению. По его мнению, главным признаком того, что один из партнеров принимает решение о расставании, является изменение его поведения, которое начинает обесценивать другого человека.

Даценко подчеркнул, что в этот момент партнер, который хочет расстаться, часто пытается задеть достоинство другого. Такое поведение объясняется попыткой уменьшить собственную внутреннюю боль, которая возникает в процессе разрыва отношений. Психолог отметил, что на этом этапе еще не все потеряно, и есть возможность вернуть гармонию в пару.

Однако важно выбирать правильное время для этих разговоров. Например, если один из партнеров опаздывает на важное событие, а второй в этот момент решает начать серьезный разговор о состоянии их отношений, это может только ухудшить ситуацию.

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