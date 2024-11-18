Стереотипы красоты отходят в прошлое: в ЕС утверждены новые стандарты фигуры

Вопрос идеальной женской фигуры претерпел значительные изменения в последнее время, и классические параметры 90-60-90, которые долгое время были символом красоты, теряют свою популярность. Недавнее исследование, проведенное учеными из Университета Констанца в Германии, показало, что современные предпочтения в отношении женской фигуры отходят от строгих эталонов, отдавая предпочтение более естественным и гармоничным формам.

В ходе эксперимента исследователи показали 80 участникам различные изображения женских тел, начиная с традиционных пропорций и заканчивая более разнообразными фигурами. Результаты исследования, опубликованные в журнале Scientific Reports, продемонстрировали, что большинство опрошенных предпочли фигуры с естественными округлостями и плавными изгибами, а не жестко стандартизированные пропорции.

Как отметил руководитель исследования, привлекательность женской фигуры определяется не строгими размерами, а гармонией и естественностью пропорций. Исследователи подчеркнули, что на восприятие привлекательности влияют не только культурные и социальные факторы, но и биологические особенности, которые объясняют растущий интерес к более разнообразным и естественным формам тела.