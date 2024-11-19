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Петербурженка шесть лет не получала выплату из-за ложных данных о своей смерти

Фото: Unsplash

В Петербурге местная жительница столкнулась с абсурдной ситуацией, когда из-за ошибочной информации о её смерти она не получала пенсию в течение шести лет. Женщина начала получать выплаты по старости в 2009 году, но с 2016 года по 2022 год её признали умершей, и выплата пенсии была прекращена. Причиной стало составление неверной записи в акте о смерти на основе ошибочных данных.

Согласно информации, предоставленной прокуратурой Петербурга, суд признал женщину умершей на основании ложной информации. Это привело к прекращению её пенсии по решению суда, который объявил её покойной. Однако ситуация была исправлена в 2022 году, когда судебное решение было отменено, и женщине снова начали выплачивать пенсию. Однако шести лет выплат, которые она не получила, так и не были возвращены.

Первоначально суд первой инстанции отклонил требование прокуратуры о выплате задолженности за пропущенные годы. Однако после подачи апелляции в Петербургский районный суд, местное отделение Пенсионного фонда обязали выплатить женщине всю сумму, которую она недополучила за этот период.

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