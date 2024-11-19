Кастинг юбилейного сезона шоу «Музыкальная интуиция» стартует в Петербурге

Телеканал ТНТ объявил о кастинге для юбилейного пятого сезона шоу «Музыкальная интуиция», который пройдет в Петербурге с 22 по 24 ноября. Участие в кастинге может принять любой желающий, будь то профессиональный певец или человек, уверенный в своих вокальных способностях, но не обладающий ни слухом, ни голосом. Главное — это яркость, смелость и готовность выйти на сцену.

Кастинг будет проходить в офлайн формате, и для участия нужно записать короткое видео на мобильный телефон в горизонтальном формате. Видео должно быть четким, а звук — ясным, при этом использовать можно стандартный микрофон в наушниках. После записи видео, необходимо заполнить анкету на сайте ТНТ, где для участников предусмотрены две формы — для певцов и для «лжецов».

«Музыкальная интуиция» — один из самых популярных проектов канала ТНТ, в котором участвуют две команды, состоящие из звездных музыкантов и комиков. Они должны угадать, кто из десяти участников обладает выдающимися вокальными способностями, а кто — наоборот, не умеет петь. Единственным инструментом для определения участников является музыкальная интуиция, а для этого в шоу предусмотрены четыре раунда: знакомство, силуэты, демозапись и финальный раунд, в котором капитаны команд поют дуэтом с выбранными участниками.

Особенностью шоу является также присутствие загадочного «джокера», чья роль остается нераскрытой до самого финала. Все деньги, заработанные в рамках шоу, направляются в благотворительные фонды.