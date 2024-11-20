  • 18+

  • Сегодня

    20.11.24, Ср

    Погода

    +1°

  • 18+

  • Курсы валют

    $100.03 €105.73 ¥13.77

Платформа Авито провела гуманитарную кампанию в помощь жителям приграничья

Фото: pxhere.com

Специалисты Авито подвели итоги гуманитарной компании в помощь жителям Курской и Белгородской областей.  С 9 августа по конец октября было доставлено почти 400 тысяч заказов, а общая сумма предоставленных скидок составила 539 миллионов рублей.

Пользователи могли указать символическую стоимость в объявлениях, а доставка осуществлялась также за символическую цену. Партнерами Авито по гуманитарной кампании стали: Почта России, СДЭК, Халва Экспресс, а также DPD и 5Post. Экономия на доставке составила около 60 миллионов рублей, а стоимость полученных с льготной доставкой товаров достигла почти миллиарда рублей.

По объемам оказанной помощи на первом месте оказались жители Москвы – они отправили товары на сумму 269 миллионов рублей. За ними следуют петербуржцы — 62 млн рублей и жители Московской области – 43 млн рублей.

Доставка помощи продолжается в отделения Красного Креста. Кроме того, в рамках кампании был организован поиск бесплатного временного жилья и вакансий с предоставлением жилплощади или компенсацией арендной платы.

В разделе Авито Недвижимость было размещено 1520 объявлений о бесплатном временном жилье, и 170 семей воспользовались этой возможностью. В разделе Авито Работа также размещены вакансии с пометкой «работа с проживанием», с общим количеством вакансий — 1,6 млн по всей стране.

 

ПОДЕЛИТЬСЯ:

В Петербурге представили рейтинг компаний по цифровой безопасности для абонентов

В Петербурге представили рейтинг компаний по цифровой безопасности для абонентовНовости
Аналитики J’son Partners Consulting объявили результаты исследования крупнейших российских экосистем и операторов связи. По итогам сравнения функциональности и полноты решений цифровой защиты пользователей были определены компании по цифровой безопасности. Первое место в рейтинге заняла МТС. В исследовании также отмечается, что российские цифровые компании сейчас активно запускают специализированные сервисы для борьбы...
Подробнее

Шесть петербуржцев и ленинградцев заняли пьедестал всероссийского чемпионата по программированию True Tech Champ

Шесть петербуржцев и ленинградцев заняли пьедестал всероссийского чемпионата по программированию True Tech ChampНовости
Сразу шесть участников из Петербурга и Ленинградской области заняли пьедестал всероссийского чемпионата по алгоритмическому и робототехническому программированию True Tech Champ  цифровой экосистемы МТС в этом году. Второе место в первом треке занял ученик Президентского физико-математического лицея №239 Владимир Звездин, а во втором две петербургских команды «Котята и роботы» и «Микро-мыши»...
Подробнее