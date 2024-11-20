Платформа Авито провела гуманитарную кампанию в помощь жителям приграничья

Специалисты Авито подвели итоги гуманитарной компании в помощь жителям Курской и Белгородской областей. С 9 августа по конец октября было доставлено почти 400 тысяч заказов, а общая сумма предоставленных скидок составила 539 миллионов рублей.

Пользователи могли указать символическую стоимость в объявлениях, а доставка осуществлялась также за символическую цену. Партнерами Авито по гуманитарной кампании стали: Почта России, СДЭК, Халва Экспресс, а также DPD и 5Post. Экономия на доставке составила около 60 миллионов рублей, а стоимость полученных с льготной доставкой товаров достигла почти миллиарда рублей.

По объемам оказанной помощи на первом месте оказались жители Москвы – они отправили товары на сумму 269 миллионов рублей. За ними следуют петербуржцы — 62 млн рублей и жители Московской области – 43 млн рублей.

Доставка помощи продолжается в отделения Красного Креста. Кроме того, в рамках кампании был организован поиск бесплатного временного жилья и вакансий с предоставлением жилплощади или компенсацией арендной платы.

В разделе Авито Недвижимость было размещено 1520 объявлений о бесплатном временном жилье, и 170 семей воспользовались этой возможностью. В разделе Авито Работа также размещены вакансии с пометкой «работа с проживанием», с общим количеством вакансий — 1,6 млн по всей стране.